İstanbul Boğazı'nda Deniz Dibi Temizliği: Dalgıçlar Kirliliği Ortaya Çıkardı

Deniz Dibi Temizliği İstanbul Boğazı'nda Gerçekleşti

İstanbul Boğazı'nda, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) tarafından düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği büyük ilgi gördü. Etkinlik, Beşiktaş İskelesi'nin önünden denize giren dalgıçlar tarafından gerçekleştirildi.

Çok Sayıda Atık Temizlendi

Aktif Balıkadamlar Kulübü Spor Derneği işbirliğiyle yapılan temizlikte, kısa sürede cep telefonları, makyaj malzemeleri, kişisel eşyalar, cam şişeler, metal parçaları ve çeşitli ev gereçleri gibi atıklar çıkarıldı. Denizdeki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinlikte katılımcılara, denizlere zarar veren atıkların etkileri hakkında bilgi verildi.

Denizlerin Kirlenmesi ve Koruma Önemi

TURMEPA Gönüllü Projeleri Koordinatörü Hüseyin Recepoğlu, denizlerin %80'inin karasal kaynaklı kirlilikle karşı karşıya olduğunu belirtti. Recepoğlu, denizlerin oksijen kaynağı olduğunu ve dip temizliğinde çıkarılan atıkların deniz sağlığı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca, bugün 4 profesyonel dalgıcın gönüllü olarak etkinliğe katıldığını vurguladı.

Gönüllü Dalgıçların Katkısı

Gönüllü dalgıç Onur Karslı, denizlerde sigara izmaritleri, bira şişeleri, cam atıklar ve kesici aletlerin bulunduğunu aktararak, bir ulusun denizlerine sahip çıkmasının önemine dikkat çekti. Temizlikten çıkarılan atıkların TURMEPA Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi'nde sergilenmesi bekleniyor.

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ekipleri, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği yaptı. Aktif Balıkadamlar Kulübü Spor Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Beşiktaş İskelesi'nin önünden denize giren dalgıçlarca kısa sürede çok sayıda atık çıkarıldı.

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ekipleri, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği yaptı. Aktif Balıkadamlar Kulübü Spor Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Beşiktaş İskelesi'nin önünden denize giren dalgıçlarca kısa sürede çok sayıda atık çıkarıldı.