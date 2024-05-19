İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği 19 Mayıs etkinlikleri için durduruldu

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda bugün düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesindeki yat yarışları nedeniyle gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.



İstanbul Boğazı'nın Çırağan Sarayı-Beykoz/Fenerbahçe-Moda parkurunda gerçekleştirilen "TAYK Trofesi 3. Ayak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı - İDO Kupası İstanbul Boğazı Yat Yarışları" ise 18.00'e kadar devam edecek. Bu süre zarfında gemi trafiğinin durdurulmasıyla, yat yarışlarına katılan teknelerin güvenliği ve etkinliklerin düzenli bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmış olacak.