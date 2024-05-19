Bist 100
10.643,58 3%
DOLAR
32,21 -0,22%
EURO
35,12 -0,22%
ALTIN
2.492,01 1,55%

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği 19 Mayıs etkinlikleri için durduruldu

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamındaki yat yarışları sebebiyle geçici olarak durduruldu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.05.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 10:28
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği 19 Mayıs etkinlikleri için durduruldu

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda bugün düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesindeki yat yarışları nedeniyle gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nın Çırağan Sarayı-Beykoz/Fenerbahçe-Moda parkurunda gerçekleştirilen "TAYK Trofesi 3. Ayak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı - İDO Kupası İstanbul Boğazı Yat Yarışları" ise 18.00'e kadar devam edecek. Bu süre zarfında gemi trafiğinin durdurulmasıyla, yat yarışlarına katılan teknelerin güvenliği ve etkinliklerin düzenli bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmış olacak.

İLGİLİ HABERLER

Şok market ev ürünleri getirmeye devam ediyor! Şimdide banyo dolabı ve duşa kabin marketlerde satışta

Aylık taksit kira fiyatlarından bile ucuz! Çok düşük fiyatlara ev sahibi olun

Yapı Kredi öyle bir hata yaptı ki! Herkese 1000 TL iade yapmak zorunda

Dolara sırtını yaslayanlar yandı! Dolar ve TL karışmasında kazanan belli oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

Dolara sırtını yaslayanlar yandı! Dolar ve TL karışmasında kazanan belli oldu

Altın yatırımcılarına kara haber geldi! Altında yere sert çakıldı

Taze fasulye sevmeyen bile tabak tabak yiyecek! Zeytinyağlıların tacı taze fasulye tarifi

Yapı Kredi öyle bir hata yaptı ki! Herkese 1000 TL iade yapmak zorunda

A101 yine ev hanımlarını düşündü! 19 Mayıs aktüellerde çok ucuza mutfak gereci geliyor

Fiat Egea resmen bedavaya satacak! İkinci elden daha ucuza sıfır araç fırsatı

Yapı Kredi emekli promosyonlarında yeni bir rekora imza attı! Emeklilerin yüzü gülecek

Şok market ev ürünleri getirmeye devam ediyor! Şimdide banyo dolabı ve duşa kabin marketlerde satışta

Aylık taksit kira fiyatlarından bile ucuz! Çok düşük fiyatlara ev sahibi olun

O tarihte elektrik faturalarına okkalı zam geliyor! Faturada bunu görünce şaşırmayın

Bir bardak içenin vücudu yeniliyor! Sadece 4 malzemeli karışım iksir gibi etki edecek

Aile Bakanlığı KPSS 60 puanla personel alımı yapıyor! O illerde iş arayanlara müjde