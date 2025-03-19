İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafigi Normale Döndü

İstanbul Boğazı'nda yaşanan arıza sonrası gemi trafiği tekrar güney-kuzey yönünde açıldı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 17:42
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafigi Normale Döndü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin güney-kuzey yönünde yeniden açıldığını duyurdu. Bakanlık, konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada yaşanan gelişmeleri aktardı.

Açıklamada, İstanbul Boğazı'nda meydana gelen gemi arızası sebebiyle daha önce askıya alınan gemi trafiğinin yeniden normalleştiği bilgisi verildi. Yaşanan sorunun detayları ise şöyle belirtildi:

İskenderun'dan Romanya'ya giden Bers isimli kuru yük gemisi, makine arızası nedeniyle sıkıntı yaşamıştı. Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezi'nin koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-11 römorkörü eşliğinde Ahırkapı Demir Sahası'na güvenli şekilde demirletildi.

Bakanlık, bu durumun ardından İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin tekrar güney-kuzey yönünde açıldığını açıkladı.

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