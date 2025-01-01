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İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Açıldı

İstanbul Boğazı'nda görüş koşullarının düzelmesiyle gemi trafiği yeniden çift yönlü olarak açıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 14:01
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Açıldı

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Normale Döndü

İstanbul Boğazı'nda gün içinde etkili olan kısıtlı görüş koşulları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği, güncel gelişmelere göre yeniden açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, saat 03.45'ten itibaren kuzey-güney yönlü olarak kapatılan Boğaz'daki gemi trafiğinin 12.40'tan itibaren normalleştiğini duyurdu.

Kısıtlı görüş koşullarının düzelmesinin ardından gemi trafiği, hem geliş rotasında hem de gidiş yönünde yeniden etkin hale geldi. Bu durum, Boğaz üzerinden ulaşım sağlayan deniz taşıtları için büyük bir rahatlama sağladı.

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İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Açıldı

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