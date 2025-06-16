DOLAR
39,42 0,42%
EURO
45,68 -0,06%
ALTIN
4.325,6 0,46%
BITCOIN
4.218.710,76 -2,27%

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk Boğazları'ndan geçen gemi ücretlerine %15 zam yaptı. Yeni düzenleme 1 Temmuz 2025'te yürürlüğe girecek.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 10:40
İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

İstanbul Boğazı'ndan Geçiş Ücretlerinde Önemli Artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Montro Sözleşmesi çerçevesinde Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilere uygulanan ücretlerde önemli bir düzenleme yaptığını duyurdu. Bakan Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, boğaz geçiş ücretlerinin temelini oluşturan Altın Frank değeri, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %15 artışla 5,83 dolara çıkarıldı.

7 Kat Daha Fazla Gelir Bekleniyor

Bu karar ile birlikte, 2022 öncesindeki 39 yıllık sabit fiyat uygulamasına kıyasla, Türkiye'nin Boğazlardan elde ettiği gelir, dolar bazında 7 kat daha fazla artış göstermesi bekleniyor. Yeni zam ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, "2022 öncesinde 39 yıl boyunca sembolik bir rakam olan 0,8 dolar seviyesinde sabit kalan Altın Frank değerini, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her yıl düzenli olarak güncelliyoruz. Bu artış ile birlikte, geçiş ücretlerini dolar bazında 7,2 kat arttırmış olacağız. Bu durum, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki kararlılığının bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve Modernizasyon için Yatırım

Yapılan bu zammın yalnızca Hazine gelirlerini artırmakla sınırlı kalmayacağını vurgulayan Uraloğlu, elde edilecek gelirin doğrudan Türk Boğazları'nın güvenliği ve altyapısının modernizasyonu için kullanılacağını belirtti. Konuyla ilgili olarak Bakan, “Tahsil ettiğimiz bu ücretlerle, dünyanın en riskli dar su yollarından biri olan Türk Boğazları'nda deniz emniyetimizi ve güvenliğimizi artırıyoruz. Ayrıca, çevre emniyetini sağlamak için gerekli altyapımızı ve son teknoloji gemi trafik izleme sistemlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Bu artış, kamu hizmetlerimizin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıyor” dedi.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Eskişehir'de Çiftçilere 66 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
2
Samsun'da Kaçak Avcılığa Geçit Yok: 6 Ton Kalkan Balığı Ele Geçirildi
3
Anadolu Otoyolu Bolu Kesiminde Üstyapı Onarım Çalışması Başladı
4
Edirne'nin Yeni Gözdesi: Söğütlük Millet Bahçesi
5
Ankara'da Su Faturalarında Şok Artış: Yeni Tarife Sistemi Başladı
6
"Sessiz Plan" Kısa Filminin Özel Gösterimi Gerçekleşti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

Ankara'da Su Faturalarında Şok Artış: Yeni Tarife Sistemi Başladı

Eskişehir'de Çiftçilere 66 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam