İstanbul Boğazı'nda Gökkuşağı Şöleni — Sarıyer'de Kartpostallık Görüntüler

Sabah yağmurunun ardından boğazda renkli manzara

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından açan güneş, Boğaz'da ortaya çıkan gökkuşağı ile birlikte izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Sarıyer sahili boyunca uzanan gökkuşağı, boğazdan geçen gemiler ve teknelerle birleşince ortaya adeta kartpostallık görüntüler çıktı.

Vatandaşlar manzaranın keyfini çıkardı

Renkli görüntüler, bölgedeki çok sayıda kişinin cep telefonlarıyla kaydettiği anlara sahne oldu. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla birlikte gökkuşağının önünde özçekim yaparken, diğerleri yürüyüş eşliğinde manzaranın tadını çıkardı.

Boğazda seyir halindeki tekneler ve uçuşan martılar, görsel zenginliğe ayrı bir boyut kattı. Doğa olayını izlemek isteyenler sahilde uzun süre vakit geçirdi.

İSTANBUL BOĞAZI’NDA GÖKKUŞAĞI ŞÖLENİ