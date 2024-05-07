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İstanbul Boğazı’nda karaya oturan gemi uzun süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı

İstanbul Boğazı’nda karaya oturan ALEXIS isimli gemi, uzun süren çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 07.05.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 15:37
İstanbul Boğazı’nda karaya oturan gemi uzun süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı

Ukrayna’dan Mısır’a gitmekte olan ALEXIS isimli yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde, yaşanan makine arızasından dolayı karaya oturmuştu. Yaşanan bu hadise sonrasından İstanbul Boğazı’nda trafikte aksama meydana geldi ve trafik çift yönlü olarak bir süreliğine askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, karaya oturan gemiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun süre devam eden çalışmalar sonucunda, karaya oturmuş olan ALEXIS isimli gemi, tamamıyla kurtarıldı.

Kurtarılan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkorlerce Ahırkapı demir bölgesine çekildi.

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