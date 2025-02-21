İstanbul Boğazı'nda Müsilaj Tespit Edilmedi: Deniz Çayırları Güvende

İstanbul Boğazı'ndaki deniz çayırlarında müsilaj bulunmadığı açıklandı. Proje ile deniz çayırlarının korunması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:02
İstanbul Boğazı'nda Müsilaj Tespit Edilmedi: Deniz Çayırları Güvende

İstanbul Boğazı'nda Müsilaj Tespiti Yapılmadı

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul Boğazı'ndaki deniz çayırlarında müsilaj tespit edilmediği bildirildi. TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, mevcut durumda su kolonunda müsilaj olmadığını ancak deniz dibinde birikmiş müsilaj bulunduğunu belirtti.

Deniz Çayırlarının Korunması İçin Yeni Proje

2023 yılında Türkiye İş Bankası ve TÜDAV tarafından başlatılan "Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları" projesi kapsamında, Marmara Denizi'ndeki deniz çayırlarının takip edilmesi amaçlanıyor. Bu proje doğrultusunda, Zostera marina ve Posidonia oceanica türlerine ev sahipliği yapan alanlara toplam 10 araştırma şamandırası yerleştirildi.

TÜDAV MARU ile Gözlem Çalışmaları

Prof. Dr. Bayram Öztürk öncülüğündeki ekip, TÜDAV MARU gemisiyle Beykoz'dan hareket ederek İstanbul Boğazı'ndaki deniz çayırlarını gözlemlemek amacıyla bir seyir düzenledi. Dronla gerçekleştirilen gözlemler sayesinde, deniz çayırlarının durumu kaydedildi ve herhangi bir müsilaj bulunmadığı tespit edildi.

Deniz Çayırlarının Önemi ve Tehditler

Deniz çayırlarının güneş ışığıyla olan bağı kritik öneme sahip. Müsilajın yoğunlaşması, deniz çayırlarının ölümüne yol açabilmektedir. Deniz çayırları, fotosentez yapamadıkları için oksijensizlik sorununa da yol açabilir. Bu nedenle, deniz çayırlarının korunması, sürdürülebilir deniz ekosistemi için hayati bir öneme sahiptir.

Uluslararası Çalışmalar ve Koruma Projeleri

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na (UNEP) göre, deniz çayırları dünya genelinde 6 kıtada yayılış göstermektedir. Ancak, 1930'lu yıllardan itibaren deniz çayırlarının miktarında azalma gözlemlenmektedir. Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen başka bir koruma projesi, deniz çayırlarının şamandıra sistemleriyle korunmasını amaçlamaktadır.

Sonuç olarak, İstanbul Boğazı'ndaki deniz çayırlarının durumu umut verici olsa da, devam eden projeler ve çalışmalarla bu doğal kaynakların korunması öncelikli hedef olmalıdır.

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