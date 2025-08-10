İstanbul Boğazı'nde Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda Tekne Kurtarma Operasyonu

İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 11 metre boyundaki bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından başarıyla kurtarıldı.

Kurtarma Çalışmaları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "İçerisinde 2 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Yenikapı'ya emniyetle yanaştırıldı." bilgisi verildi.

Yapılan bu başarılı kurtarma operasyonu, denizde meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesine yönelik alınan önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.