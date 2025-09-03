DOLAR
İstanbul Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Restoranda Öldürüldü — Zanlı Yakalandı

Çağlayan Adliyesi savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy'de bir restoranda bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti; şüpheli Mustafa Can Gül olay yerinde yakalandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 23:35
İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği, Çağlayan Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Valiliğin paylaşımında, saldırganın Mustafa Can Gül isimli şahıs olduğu ve şahsın olay yerinde yakalandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın ilgili bölümü şu ifadeleri içeriyor: Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun.

