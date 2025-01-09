İstanbul'da 1 Milyon Dolar Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı: İki Zanlı Yakalandı

İstanbul'da iş insanı Fikret Öztürk'ün evinden çalınan ziynet eşyasıyla ilgili, iki zanlı adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:54
İstanbul'da 1 Milyon Dolar Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı: İki Zanlı Yakalandı

İstanbul'da Hırsızlık Şoku

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, ünlü iş insanı Fikret Öztürk'ün evinden 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyası çalındı. Olayla ilgili olarak iki şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık Olayının Gelişimi

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 28 Aralık 2024'te Öztürk'ün Burhaniye Mahallesi Tunuslu Mahmutpaşa Caddesi'ndeki evinden gerçekleştirilen hırsızlık vakası üzerine inceleme başlattı.

Şüphelilerin Yöntemi

Yapılan araştırmalar sonucunda, zanlıların yüksek güvenlikli, korumalı sitenin etrafında bulunan dikenli telleri keserek evin balkon kapısından içeri girdiği belirlendi. Ekipler, evde bulunan küçük çelik kasada bulunan bir tabanca, 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyası, 10 bin dolar ve 2 bin euro'nun çalındığını tespit etti.

Yakalama Operasyonu

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay yerine otomobille gelen ve aynı araçla kaçan iki şüphelinin kimliğini belirledi. Düzenlenen operasyon sonucunda, 25 suç kaydı bulunan M.B. ile ziynet eşyalarını ondan satın aldığı iddia edilen N.D. yakalandı. Ele geçirilen ziynet eşyalarının bir kısmı da delil olarak alındı.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İş insanı Fikret Öztürk'ün Üsküdar'daki evinden, 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyasının...

İş insanı Fikret Öztürk'ün Üsküdar'daki evinden, 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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