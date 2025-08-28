DOLAR
İstanbul'da 10 ilçede operasyon: 29 zanlı yakalandı

İstanbul'da 10 ilçede düzenlenen operasyonda tehdit, yağma ve kurşunlama iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı; 16 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:44
Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği yürüttü

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin, ağustos ayı içerisinde tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karıştığı tespit edilen suç örgütlerine yönelik çalışmasında 29 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon, Küçükçekmece, Bakırköy, Arnavutköy, Esenyurt, Beyoğlu, Bağcılar, Beylikdüzü, Sancaktepe, Şişli ve Eyüpsultan ilçelerinde gerçekleştirildi.

Ele geçirilen materyaller

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 17 tabanca, 225 fişek, 2 kask, 2 mont, çelik yelek, 23 bin 400 lira ve 200 avro ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.

Yargılama ve açıklamalar

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklandı, diğer 13 şüpheli hakkında ise işlemlerin devam ettiği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyona ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada: \"Eski ve yeni nesil fark etmeksizin tüm suç gruplarıyla motosikletli suç çeteleri ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Huzurlu bir İstanbul için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz.\" ifadelerini kullandı.

