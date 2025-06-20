İstanbul'da 2.9 Milyon Öğrenci Karnelerini Aldı

İstanbul'da Öğrencilerin Karneleri Dağıtıldı

İstanbul'da, 2024-2025 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte, 2 milyon 859 bin 468 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Kentteki okullarda düzenlenen karne dağıtım törenleri, öğrenciler için heyecan dolu anlar sundu.

Özellikle Ataşehir İlkokulu'nda gerçekleştirilen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler, öğretmenleri tarafından sınıflarında karnelerini alarak yaz tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.

Bahçelievler Kuleli İlkokulu'ndaki törende ise okul bahçesi süslenerek, karnelerini alan öğrenciler aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eğitim Verileri

2024-2025 eğitim öğretim yılı bitimiyle birlikte, İstanbul'daki resmi eğitim kurumlarında dağıtılan karneler şu şekilde:

213 anaokulunda: 161 bin 534 öğrenci

161 bin 534 öğrenci 1072 ilkokulda: 885 bin 851 öğrenci

885 bin 851 öğrenci 1174 ortaokulda: 765 bin 207 öğrenci

765 bin 207 öğrenci 963 lisede: 637 bin 776 öğrenci

Ayrıca, özel kurumlarda ise:

1600 anaokulunda: 78 bin 537 öğrenci

78 bin 537 öğrenci 581 ilkokulda: 99 bin 702 öğrenci

99 bin 702 öğrenci 594 ortaokulda: 102 bin 608 öğrenci

102 bin 608 öğrenci 687 lisede: 128 bin 253 öğrenci

Toplamda 6 bin 884 okulda 2 milyon 859 bin 468 öğrenci karne alarak yaz tatiline çıkarken, 171 bin 574 öğretmen de aynı zamanda yaz tatiline girdi.

İstanbul'da 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan 2 milyon 859 bin 468 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

İstanbul'da 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan 2 milyon 859 bin 468 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.