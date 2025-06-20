DOLAR
39,61 0,14%
EURO
45,73 0,67%
ALTIN
4.277,13 0,19%
BITCOIN
4.192.136,09 -1,54%

İstanbul'da 2.9 Milyon Öğrenci Karnelerini Aldı

İstanbul'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı sona erdi, 2.9 milyon öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 12:23
İstanbul'da 2.9 Milyon Öğrenci Karnelerini Aldı

İstanbul'da Öğrencilerin Karneleri Dağıtıldı

İstanbul'da, 2024-2025 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte, 2 milyon 859 bin 468 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Kentteki okullarda düzenlenen karne dağıtım törenleri, öğrenciler için heyecan dolu anlar sundu.

Özellikle Ataşehir İlkokulu'nda gerçekleştirilen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler, öğretmenleri tarafından sınıflarında karnelerini alarak yaz tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.

Bahçelievler Kuleli İlkokulu'ndaki törende ise okul bahçesi süslenerek, karnelerini alan öğrenciler aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eğitim Verileri

2024-2025 eğitim öğretim yılı bitimiyle birlikte, İstanbul'daki resmi eğitim kurumlarında dağıtılan karneler şu şekilde:

  • 213 anaokulunda: 161 bin 534 öğrenci
  • 1072 ilkokulda: 885 bin 851 öğrenci
  • 1174 ortaokulda: 765 bin 207 öğrenci
  • 963 lisede: 637 bin 776 öğrenci

Ayrıca, özel kurumlarda ise:

  • 1600 anaokulunda: 78 bin 537 öğrenci
  • 581 ilkokulda: 99 bin 702 öğrenci
  • 594 ortaokulda: 102 bin 608 öğrenci
  • 687 lisede: 128 bin 253 öğrenci

Toplamda 6 bin 884 okulda 2 milyon 859 bin 468 öğrenci karne alarak yaz tatiline çıkarken, 171 bin 574 öğretmen de aynı zamanda yaz tatiline girdi.

İstanbul'da 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan 2 milyon 859 bin 468 öğrenci karnelerini...

İstanbul'da 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan 2 milyon 859 bin 468 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

İstanbul'da 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan 2 milyon 859 bin 468 öğrenci karnelerini...

İstanbul'da 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan 2 milyon 859 bin 468 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Kınık'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale
2
AK Parti'li Gökçek, ABB'nin Su Tarifelerine Dava Açtı
3
Yalova'da Koruma Altına Alınan 3 Kirpi Yavrusuna Özel Bakım
4
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bayburt YEDAM'ı Ziyaret Etti
5
Sancaktepe'de Tır ve Kamyon Arasında Kalan Araçta İki Yaralı
6
Samsun ve Çevre İllerde Karne Törenleri Coşkuyla Gerçekleşti

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!