İstanbul'da 2. Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali Coşkusu

İstanbul'da 2. Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali Gala ve Ödül Töreni Gerçekleşti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) destekleriyle gerçekleştirilen 2. Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali, Beyoğlu'ndaki Tarihi Atlas Sineması'nda görkemli bir gala ve ödül töreni ile başladı. Etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, YTB Başkanı Abdullah Eren, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, jüri üyeleri ve uluslararası öğrenciler katıldı.

İstanbul'un Sanat ve Kültür Kimliği

Etkinlikte konuşan Vali Davut Gül, İstanbul'un kültür, sanat, eğitim ve festival şehri olduğunu vurguladı. "İstanbul sizlerle güzel. Dolayısıyla sizin yaptığınız her aktivite bu şehre, bu ülkeye çok önemli değerler katıyor," dedi. Gül ayrıca, öğrencilerin edindiği tecrübelerin barışa ve kardeşliğe katkıda bulunacağını ifade etti.

YTB’nin Uluslararası Öğrencilere Yönelik Faaliyetleri

Başkan Abdullah Eren, YTB'nin burs programlarının dünya genelinde tanınmış bir marka haline geldiğini belirterek, festivalin önemli bir platform olduğunu dile getirdi. 77 ülkeden 455 başvuru alındığını ve bu festivale katılan öğrencilerin kaliteli işler ortaya koyduğunun altını çizdi.

Sinema Genel Müdürü Güven’den Önemli Mesajlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, festivalin organizasyonunun başarılı olduğunu belirterek, filmlerin dijital çağda büyük önem taşıdığını vurguladı. "Film yapmak zorundayız," diyen Güven, yaratıcı eserlerin ortaya konulmasının gerekliliğini vurguladı.

Festivalde Ödüller Sahiplerini Buldu

Festivalde toplamda 6 ödül dağıtıldı. En İyi Film Ödülü, Suriyeli Balqees Altala’nın yönettiği Romantic Date adlı filme verilirken, ikincilik ödülü Tunus'tan Beya Chikhi’nin Mirror isimli çalışmasına gitti. Almanya'dan Hanna Kortus’un Trul-La adlı filmi ise üçüncülük ödülüne layık görüldü. Kırgızistan'dan Aizada Alymbek Kyzy en iyi yönetmen ödülünü kazanırken, Belçikalı Achille Balthazar en iyi senaryo ödülüne layık görüldü.

Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali

YTB'nin uluslararası öğrenciler politikasının bir parçası olarak düzenlenen festival, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin kültürel üretimlerini desteklemeyi hedefliyor. Bu yılki festival, 13 Mart – 17 Nisan 2025 tarihleri arasında başvuruları alınarak düzenlendi. Jüri tarafından seçilen 29 film yarışma programında yer alırken, Sinema Atölyesi tarafından çekilen 4 kısa film de özel gösterimle izleyiciyle buluştu.

İstanbul'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) destekleriyle uluslararası öğrenciler tarafından hazırlanan 2. Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali'nin gala ve ödül töreni gerçekleştirildi. YTB Başkanı Abdullah Eren, törene katılarak konuşma yaptı.

İstanbul'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) destekleriyle uluslararası öğrenciler tarafından hazırlanan 2. Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali'nin gala ve ödül töreni gerçekleştirildi. YTB Başkanı Abdullah Eren, törene katılarak konuşma yaptı.