İstanbul'da 2025-2026 Uyum Eğitimi Başladı — Okul Öncesi ve İlkokula 5 Gün

İstanbul'da 2025-2026 eğitim döneminde okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrencilere yönelik 5 günlük uyum eğitimi Bakırköy'de başladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 12:04
İstanbul'da 2025-2026 Uyum Eğitimi Başladı — Okul Öncesi ve İlkokula 5 Gün

İstanbul'da 2025-2026 Uyum Eğitimi Başladı

İstanbul'da, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrencilere yönelik düzenlenen 5 gün sürecek uyum eğitimi başladı. Programın ilk durağı Bakırköy'deki İncirlik Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu oldu ve burada ilk zil "uyum" töreniyle çaldı.

Milli Eğitim Müdürü Yentür'ün mesaji

Törende konuşan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğrencilerin okulun ilk gününde duyduğu heyecana değinerek yeni dönem için iyi temennilerde bulundu. Yentür, eğitimin temel amaçları arasında Türkçe, matematik ve fen bilgisi gibi derslerin yer aldığını ancak derslerden daha önemlisinin çocukları hayata hazırlamak olduğunu vurguladı.

Yentür, "Çalışkan bir öğrenci olması önemlidir ama bizim temel amacımız iyi bir öğrenci olması, iyi bir insan olması, toplumuna, milletine, devletine, tüm insanlığa hayırlı ve iyi bir insan yetiştirmek." sözleriyle beklentisini paylaştı. Velilere de önemli görevler düştüğünü hatırlatan Yentür, çocukların tablet ve telefon kullanımı konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Törenin ardından öğrenciler ilk zilin çalmasıyla sırayla sınıflara geçti. Yentür, anaokulu sınıfını ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Veliler ve öğrenciler ilk gün heyecanını anlattı

İkizlerini okula getiren veli Özlem Keskin, "Bir türlü alışılmıyor buna, ilk günkü heyecan her zaman devam ediyor. İkizler birinci sınıfa başlayacak bu sene hayırlısıyla 4 sene bu okuldayız. Öğretmenimize çiçek getirdik." diyerek duygularını paylaştı.

Birinci sınıfa başlayan Gökçen Demir ise heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, "Anaokulunda çok oyun oynuyorduk, hiç ders yoktu, rahatlamıştım. Birinci sınıfta daha çok çalışacağız. Heyecanlıyım biraz, okulu gezeceğiz. Okuma yazma öğreneceğim. Okulumu seviyorum." ifadelerini kullandı.

Velilerden Hüseyin Birkan Özkan da, "Büyük kızım da buradaydı. Onu mezun ettik şimdi küçük kızımızı getirdik. İlk gün, ilk heyecan... Aynı büyük kızımda olduğu gibi çok heyecanlıyız. Güzel bir yıl olsun bütün çocuklar için." diyerek tüm öğrencilere iyi dileklerde bulundu.

İstanbul'da, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrencilere yönelik 5 gün sürecek uyum eğitimi başladı. Bakırköy'deki İncirlik Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu'nda, ana sınıfına ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için ilk zil "uyum" eğitimi kapsamında düzenlenen törenle çaldı.

