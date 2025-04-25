İstanbul'da 4,3 Büyüklüğünde Artçı Deprem: Vatandaşlar Sokaklara Çıktı

İstanbul'da Deprem Panik Yaratıyor

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki artçı sarsıntı sonrası, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde panik yaşandı. Vatandaşlar, depremin ardından sokağa akın etti.

Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor

Daha önce 23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından gelen bu sarsıntı, özellikle Bahçelievler, Küçükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde hissedildi. Bu akşam saat 20.40'da gerçekleşen deprem sonrası, birçok kişi endişeyle kendini dışarı attı.

Vatandaşların Tepkileri

İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bazı vatandaşlar, evlerinden battaniyelerini alarak çevredeki parklara yöneltti. Bazıları ise evlerinin önünde kaldırımlarda beklemeyi tercih etti. Deprem sırasında Beylikdüzü'nde ailesiyle birlikte evden çıkan Diyar Yılmaz, "Birden oldu. Beş saniye kadar sürdü. Annem, babam ve kız kardeşimle hemen aşağıya indik." şeklinde konuştu.

Küçükçekmece'de oturan Abdullah Yaşar da, "Dükkanda çay içerken hafif bir sarsıntı hissettik. Sonra dışarı çıktık." diyerek yaşadığı anları paylaştı.

Bu olay, depreme karşı yürütülen farkındalık çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki artçı sarsıntı sonrası İstanbul'un bazı ilçelerinde vatandaşlar endişeyle sokağa indi.

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki artçı sarsıntı sonrası İstanbul'un bazı ilçelerinde vatandaşlar endişeyle sokağa indi.