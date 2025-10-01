İstanbul'da 4 bin 45 çifte 606 milyon 750 bin lira faizsiz kredi

İstanbul'da 4 bin 45 çifte faizsiz kredi desteği

İstanbul Valiliği, 'Aile Yılı' kapsamında hayata geçirilen 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' ile kentte 4 bin 45 çiftin projeden yararlanarak yuva kurduğunu açıkladı.

Destek detayları

Valiliğin Nsosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın tensipleriyle 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başlatılan proje, 13 Mart'tan bu yana uygulanıyor.

Açıklamada, İstanbul'da evlenen gençlere toplam 606 milyon 750 bin lira tutarında, iki yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli faizsiz kredi verildiği belirtildi. Proje kapsamında çiftlere 150 bin TL tutarında kredi desteği sağlanırken, evlilik öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmetleri de sunuluyor.

2026 yılı desteği

Açıklamada ayrıca, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla kredi desteğinin yaş grubuna göre artırılacağı kaydedildi: 18-25 yaş aralığındaki çiftler için 250 bin lira, 26-29 yaş aralığındaki çiftler için 200 bin lira olacak.