İstanbul'da 4 Gün Süreli Yol Kapatma Tedbirleri Uygulanacak

İstanbul'da 4 gün sürecek tedbirler kapsamında bazı yollar 14.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı. Alternatif güzergahlar da belirlendi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:18
İstanbul'da 4 Gün Süreli Yol Kapatma Tedbirleri Uygulanacak

İstanbul Valiliği, kent genelinde 4 gün süreli tedbir kararları kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Bugün saat 14.00 itibarıyla başlayacak olan kapanmalar, yarın aynı saatte sona erecek.

Valilikten yapılan açıklamada, her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklamasına ek olarak, trafiğe kapatılacak yollar listesi paylaşıldı. Kapatılacak yollar arasında:

  • Fevzipaşa Caddesi
  • Macar Kardeşler Caddesi
  • 15 Temmuz Şehitler Caddesi
  • Şehzadebaşı Caddesi
  • Vezneciler Caddesi
  • Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi
  • Atatürk Bulvarı
  • Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci arası)
  • Reşadiye Caddesi
  • Ragıp Gümüşpala Caddesi

Bu caddelere çıkan tüm yollar ile Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü'ne çıkan yollar da kapanacak.

Alternatif güzergahlar olarak ise 10. Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ve E-5 D100 kara yolu önerildi.

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