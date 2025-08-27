DOLAR
İstanbul'da 4 Gündür Kayıp Olan Suriyeli Çocuk Muhammed Ailesine Kavuştu

Sultangazi'de 4 gündür kayıp olan 12 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Hac Rabia, Mescidi Selam tramvay durağı yakınında bulunarak ailesine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 01:19
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 01:19
İstanbul'da 4 Gündür Kayıp Olan Suriyeli Çocuk Muhammed Ailesine Kavuştu

İstanbul'da 4 gündür kayıp olan Suriyeli çocuk Muhammed ailesine kavuştu

Sultangazi'de 4 gündür kayıp olan Suriye uyruklu 12 yaşındaki Muhammed Hac Rabia, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

İstanbul Çocuk Şube ekipleri, Mescidi Selam tramvay durağı yakınlarında yemek yerken bulunan Muhammed Hac Rabia'yı polis merkezine götürdü. Haber verilmesi üzerine aile, Sultangazi Çocuk Büro'ya gelerek çocuğu teslim aldı.

Yetkililer, Muhammed'in 4 gündür belirli bölgede dolaştığını, banklarda uyuduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Dayısı Nur Rabia, polise ve yardım eden tüm vatandaşlara teşekkür ederek, Muhammed'in Cuma günü Arnavutköy'den Sultangazi'ye otobüsle geldiğini, durakta kafası karışınca yanlış araca binip tekrar Arnavutköy'e gittiğini, geceyi banklarda geçirdiğini anlattı.

Nur Rabia, ertesi gün vatandaşların çocuğu otobüse bindirip Cebeci'ye gönderdiklerini ancak durakları bilmediği için kaybolduğunu, üç gün tramvayla dolaştığını ve çocuğun bugün akşam 7'de bulunduğunu söyledi.

Olayın geçmişi

Cebeci Mahallesi'nde 22 Ağustos Cuma günü evden çıkan Muhammed Hac Rabia'nın geri dönmemesi üzerine ailesi polise haber verdi, polis arama çalışması başlattı. Dayısı Nur Rabia, en son Muhammed'in Arnavutköy'de bir otobüste görüldüğünü belirtmişti.

