İstanbul'da 4. Uluslararası Eleştirel Müslüman Çalışmaları Konferansı Gerçekleşti

İstanbul'da 4. Uluslararası Eleştirel Müslüman Çalışmaları Konferansı

İslam dünyasına yönelik yerleşik oryantalist yaklaşımları sorgulamak amacıyla düzenlenen 4. Uluslararası Eleştirel Müslüman Çalışmaları Konferansı, bu yıl ilk kez İstanbul'da gerçekleştirildi. ReOrient: Critical Muslim Studies dergisinin öncülüğünde organize edilen etkinlik, 26-30 Mayıs tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Farklı Ülkelerden Katılımcılar

“Direnişi Yeniden Yönlendirmek” teması altında düzenlenen konferansa, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, İran, Singapur, Malezya, Endonezya, Avustralya, Yeni Zelanda, Arjantin, Güney Afrika, Tunus, Mısır gibi ülkelerden 65 doktora düzeyinde katılımcı ve 7 öğretim üyesi katıldı. Gerçekleştirilen eşzamanlı oturumlarda katılımcılar, akademik bildirilerini sundu.

Akademik Tartışmalar ve Resepsiyon

Konferans sonrası düzenlenen resepsiyonda, Leeds Üniversitesi Sosyal Teori ve Sömürgecilik Sonrası Düşünce Profesörü Salman Sayyid, İslamofobi'nin iyi organize edildiğini belirterek, mücadelenin zorluklarına dikkat çektiği bir konuşma yaptı. Sayyid, “Eleştirel Müslüman Çalışmalarının akademik bir çaba olduğunu anlamak önemli.” diyerek, eleştirel düşüncenin önemine vurgu yaptı.

Uluslararası Bir Kavşak: Türkiye

Queen’s Üniversitesi Ortaçağ Avrupa ve Orta Doğu tarihçisi Profesör Adnan Husain de etkinliğin önemine değinerek, Türkiye'nin kültürler ve medeniyetler arasında bir kavşak noktası olduğunu ifade etti. Husain, Türkiye’nin, eğitim yoluyla entelektüel yolculuklara olanak tanıyan bir merkez olduğunu belirtti.

Önemli Hedefler ve Katılımlar

Program Koordinatörü Nisa Efendioğlu, konferansın, İslami kültür ve Müslüman kimliklere dair yerleşik algıları sorgulama hedefi taşıdığını belirtti. Etkinlikte sunulan toplam 85 akademik bildirinin, katılımcılara yeni yaklaşımlar geliştirme imkanı sunduğunu vurguladı. Efendioğlu, Türkiye’nin bu etkinliğe ilk kez ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu dile getirdi.

Critical Muslim Studies Nedir?

Critical Muslim Studies, İslam dünyasıyla ilgili siyasi, toplumsal ve kültürel meseleleri sömürgecilik karşıtı ve Batı-merkezli olmayan bir bakış açısıyla ele alan akademik bir disiplindir. Bu yaklaşım, Avrupa-merkezcilik ve oryantalizm temelinde oluşmuş yerleşik anlayışlara eleştirel bir bakış sunmayı amaçlar.

Öncelikle İngiltere'nin Leeds kentinde düzenlenen konferans serisinin dördüncüsü bu yıl İstanbul’da gerçekleştirildi.

İslam dünyasına yönelik yerleşik oryantalist yaklaşımları sorgulayan ReOrient: Critical Muslim Studies dergisince düzenlenen 4. Uluslararası Eleştirel Müslüman Çalışmaları Konferansı ve resepsiyonu, bu yıl ilk kez İstanbul’da gerçekleştirildi. Leeds Üniversitesi Sosyal Teori ve Sömürgecilik Sonrası Düşünce Profesörü Salman Sayyid, programa katılarak konuşma yaptı.

İslam dünyasına yönelik yerleşik oryantalist yaklaşımları sorgulayan ReOrient: Critical Muslim Studies dergisince düzenlenen 4. Uluslararası Eleştirel Müslüman Çalışmaları Konferansı ve resepsiyonu, bu yıl ilk kez İstanbul’da gerçekleştirildi. Leeds Üniversitesi Sosyal Teori ve Sömürgecilik Sonrası Düşünce Profesörü Salman Sayyid, programa katılarak konuşma yaptı.