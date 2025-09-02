DOLAR
İstanbul'da 417,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul'da 4 ilçede düzenlenen operasyonlarda toplam 417,5 kg uyuşturucu ele geçirildi, 10 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:05
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un dört ilçesinde yürütülen narkotik operasyonlarında büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyonun kapsamı

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya'nın açıklamasında yer alan bilgiye göre: "Operasyonlarımızda, 261 kilogram metamfetamin, 90,5 kilogram skunk, 66 kilogram eroin ile 36 kilogram kimyasal madde ele geçirdik. Operasyonlarda 10 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerin tamamı tutuklandı."

Bakanın mesajı ve tebrikler

Yerlikaya, operasyonu koordine eden birimlere ve sahada görev yapan emniyet personeline teşekkür ederek, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, operasyonlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

