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İstanbul'da 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi Devam Ediyor

İstanbul'da düzenlenen 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi, internet bağımlılığı gibi önemli konuları ele alıyor.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 18:55
İstanbul'da 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi Devam Ediyor

İstanbul'da 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi Başladı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, internetin hayatımıza girmesiyle birlikte davranışsal bağımlılıkların yaygınlaştığına dikkat çekti. "Özellikle internetle ilişkili olan davranışsal bağımlılık hızla artmakta ve buna bağlı toplumsal problemler yaşanmaktadır," dedi.

Kongrenin İkinci Günü Sürmekte

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından İstanbul'daki bir otelde gerçekleştirilen 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi, ikinci gününde devam ediyor. Kongreye katılan 30 uzman, dijital oyun, sosyal medya, kumar ve pornografi gibi bağımlılıkları tartışıyor.

Artan Davranışsal Bağımlılıklar

Dinç, kongredeki katılımcılarla birlikte davranışsal bağımlılıkların dünya genelinde hızla arttığını vurgulayarak, "Davranışsal bağımlılıklarla ilgili ciddi bir artış var. Bu bağımlılıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonuna yönelik güncel araştırmalar ele alınıyor," ifadelerini kullandı.

Kumar Bağımlılığına Dikkat

Dinç, kumar bağımlılığının da önemli bir konu olarak ele alındığını belirtti. "Kumar reklamlarının serbest olması, bu bağımlılıkların yayılmasına neden oluyor. Alkol ve sigara reklamlarındaki yasakların kumar için de uygulanması gerektiğini düşünüyoruz," dedi.

İnternetle İlişkili Bağımlılıklar Üzerine Önemli Vurgular

Kongrede, pornografi bağımlılığı gibi tehlikeli konulara da değinildi. Dinç, bu bağımlılıklarla mücadelede ailelerin bilinçlenmesinin önemine dikkat çekti. "Kongreden elde ettiğimiz bulgularla uluslararası işbirliği yaparak davranışsal bağımlılıklar konusunda küresel bir hareket başlatmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Yeni Bağımlılık Türleri Üzerine Tartışmalar

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Akademi Direktörü Hakan Çetin, bağımlılık denince akla genellikle kimyasal bağımlılıkların geldiğini belirtti. Ancak kumar, oyun ve sosyal medya gibi davranışsal bağımlılıkların günümüzde hızla arttığına dikkat çekti.

Kongrede, bağımlılık alanında literatürde yer almayan yeni bağımlılık türlerinin de tartışılması sağlandığı ifade edildi. Bu türlerin bilimsel bir bağlamda ele alınarak, tanımlanması ve tedavi süreçlerinin güçlenmesi gerektiği vurgulandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından İstanbul'da "6. Küresel...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından İstanbul'da "6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi" düzenlendi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından İstanbul'da "6. Küresel...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından İstanbul'da "6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi" düzenlendi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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