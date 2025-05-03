İstanbul'da 'Afrikalı Çözümler' Paneli: Afrika'nın Kendi Çözümleri Vurgulandı

İstanbul'da 'Afrika ve Çağdaş Zorluklara Afrikalı Çözümler' Paneli Gerçekleştirildi

İstanbul, Afrika Düşünce Platformu tarafından düzenlenen “Afrika ve Çağdaş Zorluklara Afrikalı Çözümler” paneline ev sahipliği yaptı. Panel, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi'nde, çok sayıda akademisyen ve Afrikalı öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Ahmet Kavas: Afrika’nın Bilgi Yoluyla İşgali

Panelin açılışında konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Komşu ve Çevre Ülkeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kavas, Afrika’nın bilgi yoluyla işgal edildiğini belirtti. Kavas, Batılıların önce araştırmacı ve bilim insanlarını gönderdiğini, ardından kıtanın tarihini kendi bakış açılarına göre yeniden yazdıklarını ifade etti.

Kavas, bu sürecin ardından Afrikalılardan oluşturulan ordularla kıtayı tanıdıklarını ve yön verdiklerini vurguladı. Afrika’nın doğal kaynakları nedeniyle hedef haline geldiğine dikkat çeken Kavas, “Afrika’yı sevdikleri için değil, kaynaklarını istedikleri için geldiler.” dedi.

Sınırlar ve Sömürge Dönemi Anlayışı

Kavas, günümüzde Afrika sınırlarının Paris ve Berlin'de belirlendiğini belirterek, “İngilizler Sudan’dan, Fransızlar Senegal’den girdi. Bu coğrafyanın insanları iyi niyetli ve misafirperverdi ancak sömürgeci anlayışla gelenler, kıtayı paylaştılar.” değerlendirmesinde bulundu.

Halen sömürge döneminde belirlenen bu sınırların birçok çatışmaya neden olduğunu ifade eden Kavas, Afrika’nın kendi sorunlarına kendi çözümlerini üretmesi gerektiğini vurguladı.

Abdoul Fathi Sanogo: Dışarıdan Dayatılan Çözümler İşi Yaramadı

Afrika Düşünce Platformu Genel Direktörü Abdoul Fathi Sanogo, kıtanın sorunlarına Afrikalı çözümler üretme gerekliliğinin önemli olduğunu söyledi. Son 30 yılda dışarıdan dayatılan çözümlerin başarısızlığına dikkat çeken Sanogo, Afrikalıların kendi çözümlerini üretmek zorunda olduğunu ifade etti.

Dr. Souandaou Athoumani Ali: Gençler için Yapay Zeka Üretimi

Afrika Düşünce Derneği Genel Sekreteri Dr. Souandaou Athoumani Ali, kıtanın siyasi sorunlarına entelektüel ve stratejik çözümler geliştirme çabası içerisinde olduklarını belirtti. Ali, Afrika’nın sağlık ve iklim alanlarında da ciddi sorunlar yaşadığını dile getirerek, gençlerin yapay zeka üreticisi olması gerektiğine vurgu yaptı.

Ali, “Afrikalı hükümetler, gençleri yapay zeka üreticisi haline getirmeli. Bu teknolojiler, sağlık ve tarım gibi alanlarda kıtaya uygun olarak kullanılmalı.” değerlendirmesinde bulundu.

Afrika Düşünce Platformu tarafından İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi'nde “Afrika ve Çağdaş Zorluklara Afrikalı Çözümler” Paneli gerçekleşti.

Afrika Düşünce Platformu tarafından İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi'nde “Afrika ve Çağdaş Zorluklara Afrikalı Çözümler” Paneli gerçekleşti.