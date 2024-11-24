İstanbul'da Aile Katliamı: Zanlı İntihar Etti, 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Feci Olay İstanbul'da Gerçekleşti

İstanbul'da, anne, baba, kuzen ve bir kişinin yaşamına son veren zanlı, korkunç bir intihar eylemiyle günü kararttı. Olay, Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Alınan bilgiye göre, şüpheli B.A., ailesinin yaşadığı eve gittiğinde annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş açtı. Olay sonrası baba Muhammet Aladağ olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Necmiye Aladağ ve Buket hastaneye kaldırıldı. Ancak, anne Necmiye Aladağ hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaçış ve İkinci Saldırı

Olay yerinden kaçan B.A., Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bir kuaför dükkanına gitti. Burada Mehmet Salih Özsökük adındaki kuaförü öldürürken, eşi S.A. ve kardeşi Gökhan Soylu yaralandı. Bununla yetinmeyen B.A., Esenyurt’ta kuzeni Şadan Serdar Buke’ye de ateş açtı.

İntihar Anı

Zanlı B.A., tüm bu olayların ardından, geri döndüğü otomobilin içinde başına silahla ateş ederek intihar etti. Yaralanan kuzeni Buke ise hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı.

Polis Soruşturmaya Devam Ediyor

Olayların meydana geldiği yerlerde polis ekipleri soruşturmalarına devam ediyor. Bu korkunç aile katliamı, İstanbul'da büyük bir şok etkisi yarattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul'da annesini, babasını, kuzenini ve 1 kişiyi silahla öldüren, kız kardeşi, eşi ve eşinin kardeşini de yaralayan zanlı intihar etti. Polis ekiplerinin olay yerlerindeki incelemeleri sürüyor.

İstanbul'da annesini, babasını, kuzenini ve 1 kişiyi silahla öldüren, kız kardeşi, eşi ve eşinin kardeşini de yaralayan zanlı intihar etti. Polis ekiplerinin olay yerlerindeki incelemeleri sürüyor.