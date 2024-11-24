DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.314.013,44 1,73%

İstanbul'da Aile Katliamı: Zanlı İntihar Etti, 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul'da bir zanlı, ailesini hedef alarak 4 kişiyi öldürdü ve ardından intihar etti.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 20:34
İstanbul'da Aile Katliamı: Zanlı İntihar Etti, 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Feci Olay İstanbul'da Gerçekleşti

İstanbul'da, anne, baba, kuzen ve bir kişinin yaşamına son veren zanlı, korkunç bir intihar eylemiyle günü kararttı. Olay, Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Alınan bilgiye göre, şüpheli B.A., ailesinin yaşadığı eve gittiğinde annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş açtı. Olay sonrası baba Muhammet Aladağ olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Necmiye Aladağ ve Buket hastaneye kaldırıldı. Ancak, anne Necmiye Aladağ hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaçış ve İkinci Saldırı

Olay yerinden kaçan B.A., Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bir kuaför dükkanına gitti. Burada Mehmet Salih Özsökük adındaki kuaförü öldürürken, eşi S.A. ve kardeşi Gökhan Soylu yaralandı. Bununla yetinmeyen B.A., Esenyurt’ta kuzeni Şadan Serdar Buke’ye de ateş açtı.

İntihar Anı

Zanlı B.A., tüm bu olayların ardından, geri döndüğü otomobilin içinde başına silahla ateş ederek intihar etti. Yaralanan kuzeni Buke ise hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı.

Polis Soruşturmaya Devam Ediyor

Olayların meydana geldiği yerlerde polis ekipleri soruşturmalarına devam ediyor. Bu korkunç aile katliamı, İstanbul'da büyük bir şok etkisi yarattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul'da annesini, babasını, kuzenini ve 1 kişiyi silahla öldüren, kız kardeşi, eşi ve eşinin...

İstanbul'da annesini, babasını, kuzenini ve 1 kişiyi silahla öldüren, kız kardeşi, eşi ve eşinin kardeşini de yaralayan zanlı intihar etti. Polis ekiplerinin olay yerlerindeki incelemeleri sürüyor.

İstanbul'da annesini, babasını, kuzenini ve 1 kişiyi silahla öldüren, kız kardeşi, eşi ve eşinin...

İstanbul'da annesini, babasını, kuzenini ve 1 kişiyi silahla öldüren, kız kardeşi, eşi ve eşinin kardeşini de yaralayan zanlı intihar etti. Polis ekiplerinin olay yerlerindeki incelemeleri sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmara Adası'nda Mermer Ocağında Toprak Kayması: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
2
Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de Anıldı
3
Bursa İnegöl'de Elektrik Çarpması: 26 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
4
Diyarbakır’da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı
5
Çorum'da Zincirleme Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
6
İstanbul Valiliği, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü Etkinliklerini Yasakladı
7
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Akdeniz için Fırtına Uyarısı

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı