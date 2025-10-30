İstanbul'da Araç Kiralama Dolandırıcılığı: 2 Kardeş Tutuklandı

Operasyon ve soruşturmanın ayrıntıları

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 mağdurun başvurusu üzerine soruşturma başlattı.

Mağdurlar, 21 Nisan tarihinde bir firma temsilcisinin kendilerine ulaşarak belediye ve kamu kuruluşlarıyla bağlantıları olduğunu söyleyip yüksek kazanç vaadiyle araçlarını kiraladıklarını; aldıkları çekin ise karşılıksız çıktığını bildirdi.

Soruşturmada, mağdurların araçları 1 yıl vadeli çek karşılığında teslim ettikleri ve çeklerin karşılıksız çıkması sonucu toplamda 6 milyon lira tutarında dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen 5 şüpheliye yönelik operasyonda, 25 Ekim'de Eyüpsultan'da belirlenen adrese düzenlenen baskında zanlılar gözaltına alındı; şüphelilerden birinin ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 30 milyon lira değerindeki taşınmaz mal varlıklarına mahkeme kararıyla tedbir konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Ö. ile kardeşi A.Ö., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

