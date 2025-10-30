İstanbul'da Araç Kiralama Dolandırıcılığı: 2 Kardeş Tutuklandı

İstanbul'da araç kiralama vaadiyle 6 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla 5 şüpheliden C.Ö. ve A.Ö. tutuklandı; 30 milyon liralık taşınmazlara tedbir konuldu.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 14:48
İstanbul'da Araç Kiralama Dolandırıcılığı: 2 Kardeş Tutuklandı

İstanbul'da Araç Kiralama Dolandırıcılığı: 2 Kardeş Tutuklandı

Operasyon ve soruşturmanın ayrıntıları

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 mağdurun başvurusu üzerine soruşturma başlattı.

Mağdurlar, 21 Nisan tarihinde bir firma temsilcisinin kendilerine ulaşarak belediye ve kamu kuruluşlarıyla bağlantıları olduğunu söyleyip yüksek kazanç vaadiyle araçlarını kiraladıklarını; aldıkları çekin ise karşılıksız çıktığını bildirdi.

Soruşturmada, mağdurların araçları 1 yıl vadeli çek karşılığında teslim ettikleri ve çeklerin karşılıksız çıkması sonucu toplamda 6 milyon lira tutarında dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen 5 şüpheliye yönelik operasyonda, 25 Ekim'de Eyüpsultan'da belirlenen adrese düzenlenen baskında zanlılar gözaltına alındı; şüphelilerden birinin ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 30 milyon lira değerindeki taşınmaz mal varlıklarına mahkeme kararıyla tedbir konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Ö. ile kardeşi A.Ö., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da araç kiralama vaadiyle 6 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan...

İstanbul'da araç kiralama vaadiyle 6 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli arasındaki 2 kardeş tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Rekor Yarışı: 36 Bin TL Masada

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta taş yüklü kamyon devrildi: sürücü yaralandı
2
İstanbul'da Araç Kiralama Dolandırıcılığı: 2 Kardeş Tutuklandı
3
AŞAV Dijital Cüzdanı ile Bağışlar QR'la Şeffaf ve Anlık
4
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
5
Türkiye 2025 Gündemi: 5G, Nükleer, Eğitim ve Ekonomi
6
Bakırköy'de kafe çatısından düşen kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
7
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Avrupa Savunma Fonuna Davet

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

Emekli Promosyonunda Rekor Yarışı: 36 Bin TL Masada

Meteoroloji Uyardı: 30 Ekim 2025'te Kuvvetli Sağanak ve Fırtına — Hangi İller Riskte?

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar