İstanbul'da Aralıklarla Kar Yağışı Devam Ediyor

İstanbul'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Sürüyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. İstanbul için yapılan uyarıların ardından dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde devam ediyor.

Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda Durum

Avrupa Yakası'nda Sultangazi ve Küçükçekmece ilçelerinde kar aralıklarla etkili olurken, yağış sonucunda araçlar ve evlerin çatıları karla kaplandı. Anadolu Yakası'nda ise Beykoz ilçesinde başlayan yağış, caddeleri kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Ümraniye ve Üsküdar'ın yüksek kesimleri de karın etkisi altında kaldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Beyaza Büründü

Son olarak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, aniden bastıran yağışla kısa süre içerisinde beyaza büründü. Sürücüler, karla kaplı yollarda dikkatle ilerlemeye çalışıyor.