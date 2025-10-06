İstanbul'da Avukat Serdar Öktem'e Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Şişli'de avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili 5 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 20:19
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı, Şişli'de avukat Serdar Öktem'in uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili gelişmeyi duyurdu.

Kurumun NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Öktem'in Şişli Büyükdere Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine aracıyla giderken trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğradığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli şahıs'ın güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceğini bildirdi.

