İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 40 sınırına dayandı!
İstanbul, geçtiğimiz haftayı genellikle yağışlı bir dönemle tamamladı ve bu yağışlar, şehirdeki barajlardaki su seviyelerini olumlu yönde etkiledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından sağlanan son verilere göre, şu an itibariyle İstanbul'un barajlarının doluluk oranı yüzde 39,62 olarak kaydedildi.
Son zamanlarda kurak günler yaşayan İstanbul'da, geçtiğimiz hafta gerçekleşen sağanak yağışlar, barajlardaki doluluk oranlarının artmasına katkı sağladı. Bu yağışlar, İstanbul'un su kaynaklarına önemli bir nefes aldırarak, barajlardaki su seviyelerini olumlu yönde etkiledi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından sunulan en güncel verilere göre, İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı yüzde 40 seviyesine dayandı.
Son verilere göre mega kent İstanbul'daki barajlarda, son verilere göre doluluk oranı yüzde 39,62'ye ulaştı. Meteoroloji raporlarına göre, yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
Mega kent İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranlarına dair güncel bilgiler şu şekilde:
Alibey Barajı: %50,89
Büyükçekmece Barajı: %25,05
Darlık Barajı: %56,86
Elmalı Barajı: %88,38
Istrancalar Barajı: %40,47
Kazandere Barajı: %13,53
Pabuçdere Barajı: %10,08
Sazlıdere Barajı: %21,08
Terkos Barajı: %23,67
Ömerli Barajı: %64,4