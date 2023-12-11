Haberler

Gündem

İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 40 sınırına dayandı!

İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 40 sınırına dayandı! İstanbul, geçtiğimiz haftayı genellikle yağışlı bir dönemle tamamladı ve bu yağışlar, şehirdeki barajlardaki su seviyelerini olumlu yönde etkiledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından sağlanan son verilere göre, şu an itibariyle İstanbul'un barajlarının doluluk oranı yüzde 39,62 olarak kaydedildi.