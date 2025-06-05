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İstanbul'da Bayram Arifesinde Trafik Akışı Rahatladı

Kurban Bayramı arifesinde İstanbul'da sabah trafiği yoğunluğu oluşmadı, yollar akıcı bir şekilde ilerliyor.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 10:17
İstanbul'da Bayram Arifesinde Trafik Akışı Rahatladı

İstanbul'da Kurban Bayramı arifesinde sabah saatlerinde yollar boş kaldı. Şehirde, özellikle mesai günlerinde sabah saatlerinde yoğun trafiğin yaşandığı D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, Boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli bu sabah akıcı bir şekilde ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik haritası verilerine göre, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu %17, Avrupa Yakası'nda %22, kent genelinde ise %20 olarak ölçüldü. Bu veriler, bayram öncesinde İstanbul'un sakin bir sabah geçirdiğini gösteriyor.

Toplu taşıma araçları ve istasyonlarında da belirgin bir sakinlik gözlemleniyor. Bayram hazırlıkları için şehir sakinlerinin yollarda daha az zaman geçirmesi, sürücülerin ve yolcuların rahat bir gün geçirmesini sağladı.

İstanbul'da Kurban Bayramı arifesinde sabah saatlerinde yollarda trafik yoğunluğu oluşmadı....

İstanbul'da Kurban Bayramı arifesinde sabah saatlerinde yollarda trafik yoğunluğu oluşmadı. Megakentte, özellikle mesai günleri sabah saatlerinde yoğun trafiğin yaşandığı D-100 kara yolunda bu sabah trafik akıcı ilerliyor.

İstanbul'da Kurban Bayramı arifesinde sabah saatlerinde yollarda trafik yoğunluğu oluşmadı....

İstanbul'da Kurban Bayramı arifesinde sabah saatlerinde yollarda trafik yoğunluğu oluşmadı. Megakentte, özellikle mesai günleri sabah saatlerinde yoğun trafiğin yaşandığı D-100 kara yolunda bu sabah trafik akıcı ilerliyor.

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