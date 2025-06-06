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İstanbul'da Bayram Sabahı Yollar Boş Kaldı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul yollarında sakin bir sabah geçti; trafik çoğu noktada akıcı seyretti.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 12:28
İstanbul'da Bayram Sabahı Yollar Boş Kaldı

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde ana yollar, bağlantı yolları ve toplu taşımada önemli bir sakinlik gözlemlendi. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nda meydana gelen bazı kazalar, trafikte yavaşlamalara neden olsa da, genel olarak şehirdeki trafik yoğunluğu oldukça düşüktü.

Kurban Bayramı tatili kapsamında birçok vatandaşın memleketlerine veya tatil yerlerine gitmesiyle birlikte, kentteki kurban kesim çalışmaları nedeniyle yolların büyük bir kısmında sessizlik hakimdi.

İstanbul’un en yoğun noktalarından biri olan Cevizlibağ Metrobüs İstasyonu'nda, az sayıda vatandaşın araç beklediği dikkat çekti. İki kıtayı birleştiren köprülerde ve tünellerde trafik akışı ise daha sağlıklıydı; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde her iki yönde de trafik akıcı bir şekilde ilerledi.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal arasında herhangi bir yoğunluk yaşanmazken, TEM Otoyolu'nda Ataşehir’den Sultanbeyli istikametine kadar bazı trafik yoğunlukları gözlemlendi. Avrupa Yakası'ında D-100 kara yolu Halıcıoğlu mevkiinde, Edirne ve Ankara istikametlerinde trafik akışı rahat bir şekilde seyretti; ancak Büyükçekmece mevkisindeki hasarlı kazalar, Silivri istikametinde ve Esenyurt mevkisinde Edirne yönünde yoğunluğa yol açtı.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu %20 olarak ölçülürken, Anadolu Yakası'nda yoğunluk %18, Avrupa Yakası'nda ise %20 civarında kaldı.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde ana yollar, bağlantı yolları ve toplu...

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde ana yollar, bağlantı yolları ve toplu taşımada sakinlik yaşanıyor.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde ana yollar, bağlantı yolları ve toplu...

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde ana yollar, bağlantı yolları ve toplu taşımada sakinlik yaşanıyor.

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