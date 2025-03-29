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İstanbul'da Bayramda 31 Bin 459 Sağlık Personeli Görev Yapacak

Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da 31 bin 459 sağlık personeli, 53 kamu hastanesinde hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 18:28
İstanbul'da Bayramda 31 Bin 459 Sağlık Personeli Görev Yapacak

İstanbul'da Ramazan Bayramı süresince sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam edeceği belirtildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 53 kamu hastanesinde toplam 31 bin 459 sağlık personelinin görev yapacağını duyurdu.

Bu süreçte, 10 bin 297 doktor ve hemşire görev alacak. Güner, sağlık çalışanlarının bayramda halkın yanında olacağını vurgulayarak, "İstanbul’da 53 kamu hastanesinde, 10 bin 297 doktor ve hemşire olmak üzere toplam 31 bin 459 sağlık personeli görev başında olacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da sağlık hizmetleri, bayram boyunca aksamadan devam edecek. Herkesin sağlığını korumak için çalışan sağlık emekçilerine teşekkür ediyoruz.

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