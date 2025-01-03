İstanbul'da Bebek Ölümlerine Sebep Olduğu İddia Edilen 18 Şüpheli İçin Fezleke Hazırlandı

İstanbul'da Bebek Ölümleri Tartışma Konusu

İstanbul'da, bebek acil hastalarını anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden olduğu iddia edilen 18 şüpheli hakkında yeni bir fezleke hazırlandı. Bu gelişme, sağlık sistemi ve çocuk sağlığı bakımından ciddi kaygıları beraberinde getiriyor.

Fezleke Neden Hazırlandı?

Hazırlanan fezleke, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bebeklerin kaybına yol açan süreçlerin detaylarıyla ele alınacağını gösteriyor. İddialara göre, acil durumlarda yapılan sevk işlemleri, gerekli tıbbi müdahalelerin yapılmadığı özel hastanelerde gerçekleşti.

Olayın detayları ve şüphelilerin kimlikleri hakkında daha fazla bilgi bekleniyor. Bu süreç, sağlık kurumları ve bebeklerin geleceği açısından önem arz ediyor.