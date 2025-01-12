İstanbul'da Bıçak Çeken Taksiciye 9 Bin Lira Ceza Kesildi

İstanbul'da bir taksici, yolcusuna bıçak çekmeyi sürdürdü ve 9 bin 267 lira ceza aldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 15:54
İstanbul'da Bıçak Çeken Taksiciye 9 Bin Lira Ceza Kesildi

İstanbul'da Bıçak Çeken Taksici Yakalandı

İstanbul'da, aracına binmesini istemediği yolcusuna bıçak çeken taksiciye 9 bin 267 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, bazı sosyal medya hesaplarında "Taksi şoförü yolcuları almadı, bıçak çekti" başlığıyla yayınlanan görüntülere yönelik çalışma başlattı. Olayın 6 Ocak'ta D-100 kara yolu Beylikdüzü mevkisinde yaşandığı belirlendi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, taksici A.K. yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde durduğu maddeden dolayı, taksiciye "Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında" ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış çalışma izninin/ruhsatının süresi dolmuş olmasından ötürü ceza kesildi.

Taksicinin ayrıca toplu ulaşım şoför kartı, İBB Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) kapsamında iptal edildi. Araç ise trafikten men edildi.

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