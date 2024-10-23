İstanbul'da Boykot Paneli Gerçekleşti

İstanbul'da Boykot Konulu Panel Düzenlendi

Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Enstitüsü tarafından organize edilen panelde, "İnsanlığa karşı suçların önlenmesinde boykotun rolü" konusu masaya yatırıldı.

Panelin Moderatörü ve Konuşmacıları

Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Ertuğrul Boynukalın üstlenirken, konuşmacılar arasında MÜ İlahiyat Fakültesi'nden Doç. Dr. Muhammed Usame Onuş, Hukuk Fakültesi'nden Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner, İslam Ekonomisi ve Finans Enstitüsü'nden Prof. Dr. Şakir Görmüş, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Bedrettin Toprak ve İletişim Fakültesi'nden Prof. Dr. Hediyetullah Aydeniz yer aldı.

Boykotun Dini ve Ahlaki Temelleri

Panelde "Dini ve Ahlaki bir Sorumluluk Olarak Boykot ve Fıkhi Temelleri" başlıklı sunumunu yapan Doç. Dr. Onuş, Hz. Peygamber dönemine ait boykot uygulamalarını örnek göstererek, söz konusu davranışların dinî ve ahlaki sorumluluk olduğunu belirtti.

Hukuki Boyutlar

MÜ Hukuk Fakültesi'nden Doç. Dr. Erkiner, boykotun hukuki boyutlarına değinerek, bu durumun hukuka uygunluğu ve ahlaki gerekçeleri hakkında bilgiler verdi. Boykotun, tüketici haklarının ihlali olarak değerlendirilmediğini vurguladı.

Ekonomik Güç ve Boykot

Prof. Dr. Şakir Görmüş, boykotun etkili olması için ülkelerin ekonomik açıdan güçlü olmalarının gerektiğine dikkat çekerek, dünya genelinde Müslüman nüfusun ekonomik durumu hakkında bilgi paylaştı.

Sosyoekonomik Yönler

Dr. Öğretim Üyesi Toprak, boykot edilen firmaların zaman içindeki piyasa kayıplarını analiz ederek, bu şirketlerin sonraki sürelerde kayıplarını telafi etme kapasitesine sahip olduğunu aktardı.

Medya ve Boykot Üzerine Değerlendirmeler

Prof. Dr. Aydeniz, medya dilinin boykot konusundaki önemine değinerek, hak ve sorumluluk çerçevesinde akademi ve sivil toplumun üzerine düşen görevleri vurguladı.

Panel, boykotun insan hakları ve sosyal adalet açısından ne denli önemli bir araç olduğunu gözler önüne serdi ve konu üzerine derinlemesine tartışmalara olanak sağladı.

Marmara Üniversitesi (MÜ) İslam Ekonomisi ve Finans Enstitüsü (MUİSEF) tarafından İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonunda "İnsanlığa karşı suçların önlenmesinde bir tutum olarak boykot" paneli gerçekleştirildi. MUİSEF’ten Prof. Dr. Ertuğrul Boynukalın'ın (sol 4) moderatörlüğünü yaptığı panelde MÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Usame Onuş,(sol 1) MÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner, (sol 2) MÜ İslam Ekonomisi ve Finans Enstitüsü’nden Prof. Dr. Şakir Görmüş, (sol 3)MÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hediyetullah Aydeniz (sağ 2) MÜ Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitünden Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Bedrettin Toprak (sağ 1) konuşmacı olarak yer aldı.

Marmara Üniversitesi (MÜ) İslam Ekonomisi ve Finans Enstitüsü (MUİSEF) tarafından İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonunda "İnsanlığa karşı suçların önlenmesinde bir tutum olarak boykot" paneli gerçekleştirildi. MUİSEF’ten Prof. Dr. Ertuğrul Boynukalın'ın (sol 4) moderatörlüğünü yaptığı panelde MÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Usame Onuş,(sol 1) MÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner, (sol 2) MÜ İslam Ekonomisi ve Finans Enstitüsü’nden Prof. Dr. Şakir Görmüş, (sol 3)MÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hediyetullah Aydeniz (sağ 2) MÜ Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitünden Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Bedrettin Toprak (sağ 1) konuşmacı olarak yer aldı.