İstanbul'da Bu Hafta: Konserler, Filmler ve Sergiler

İstanbul'da Bu Hafta Kültür-Sanat Programı

İstanbul'da bu hafta geniş bir yelpazede konserler, sergiler ve tiyatro oyunları sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Öne çıkan etkinlikler sinema gösterimleri, önemli konserler ve belgesel sunumlarını kapsıyor.

Sinema

Zorlu PSM'de bugün Pluxee Sinema Günleri kapsamında Memoir Of A Snail filmi gösterilecek.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde 1-4 Eylül tarihlerinde Parmaklıklar Ardında İki Kadın, 5-7 Eylül tarihlerinde ise Gülizar sinemaseverlerle buluşacak.

ENKA Sanat'ta bugün Yıldız Kenter belgeseli Caniko, 3 Eylül'de Işık Kasapoğlu belgeseli Anlatmadan Yapamam ve 5 Eylül'de Ferhan Şensoy belgeseli Ferhangi Bir Yaşam izleyiciye sunulacak.

Konserler

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde bugün Kadebostany, yarın Bagjan Oktyabr, 3 Eylül'de Evgeny Grinko ve 5 Eylül'de Enrico Macias sahne alacak.

AKM'de 4 Eylül'de düzenlenecek olan Kurtuluş Yolunda Türkülerimiz 'Sivas Kongresi’nin 106. Yılına İthafen' konseri dinleyiciyle buluşacak.

5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 5-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek; festival kapsamında 5 Eylül'de Saxback Ensemble ve 7 Eylül'de Trompicavalas Amor Kadıköy Süreyya Operası'nda konser verecek.

BtcTurk Vadi Açıkhava'da 5 Eylül'de Kenan Doğulu, 6 Eylül'de Gökhan Özen dinleyiciyle buluşacak. Emir Can İğrek ise 6 Eylül'de Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da sahne alacak.

Sergiler

