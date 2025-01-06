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İstanbul'da Çalıntı Otomobil ve Kaçak Yedek Parça Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çalıntı otomobil ve kaçak yedek parça ele geçirilirken, 2 zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 12:20
İstanbul'da Çalıntı Otomobil ve Kaçak Yedek Parça Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da Kaçakçılara Darbe

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy ve Beykoz'da gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla çalıntı otomobil ve kaçak yedek parça piyasasını hedef aldı. Yapılan operasyonda, toplam değeri 110 milyon avro olan 2 çalıntı otomobil ve yurtdışından kaçak yollarla getirilmiş oto yedek parçaları ele geçirildi.

Operasyonlar 19 Aralık ve 3 Ocak’ta Gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, ürünlerini yurtdışından yasa dışı yollarla piyasaya süren şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. 19 Aralık ve 3 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 zanlı yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalar sonucu ele geçirilen malzemeler arasında 51 araç tamponu, 27 araç kaputu, 61 far, 96 stop lambası, 36 çamurluk, 20 amortisör, 78 araç kapısı ve 118 çeşitli oto yedek parçası bulunmaktadır.

Zanlılar Hakkında İşlem Başlatıldı

Gözaltına alınan zanlılar, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla adli işleme tabi tutuldu. Bu operasyon, İstanbul genelinde kaçakçılık suçlarına karşı sürdürülen mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

İstanbul'da 110 milyon avro değerinde 2 çalıntı otomobil ve yurtdışından kaçak yollarla getirilmiş...

İstanbul'da 110 milyon avro değerinde 2 çalıntı otomobil ve yurtdışından kaçak yollarla getirilmiş oto yedek parçalarının ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 110 milyon avro değerinde 2 çalıntı otomobil ve yurtdışından kaçak yollarla getirilmiş...

İstanbul'da 110 milyon avro değerinde 2 çalıntı otomobil ve yurtdışından kaçak yollarla getirilmiş oto yedek parçalarının ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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