İstanbul'da Cami İmamına Okla Saldırı: Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

İstanbul'un Ağcılar ilçesinde bir cami imamını okla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Muammer Fatih Gündoğdu ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, müşteki imam Dursun Kuru'ya atılan okun hayati tehlike yaratacak bir nitelikte olduğunu belirten raporun dosyaya ulaştığını ifade etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Faruk Güler, öğle vakti namaz kılmak için gittiği caminin önünde şortlu birinin oturduğunu gördüğünü ve dışarıdan gelen sesler sonucunda olayın geliştiğini aktardı. Güler, sanığın imam Kuru'ya "Bunu niye içeri alıyorsun. Şortla namaz olmaz." diye seslendiğini, imamın ise "Bu kişi rahatsız, ben camiden kovamam." yanıtını verdiğini dile getirdi. Olayı görmediğini belirten Güler, "Olay yaşandıktan sonra hoca namazı kıldırdı. Bende hocam bir sıkıntı varsa polisi arayın dedim. Sonrasında hocayı vurdular diye bağırma sesi geldi. Ben olay yerine gidene kadar hocayı götürmüşlerdi." şeklinde ifade verdi.

Sanık Gündoğdu, daha önce tanık olarak dinlenen kişilerin kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini iddia ederek, ibadet özgürlüğünün kısıtlandığını, imamın görevini yeterince yerine getirmediğini savundu. Haklarında işlem yapılmasını isteyen Gündoğdu, mahkemeye savunmalarını sundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianame Detayları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay yeri incelemesi sonucu "Blazey Easton" yazılı ok, puşi ve "Apez Gira" yazılı yay bulunduğu ifade ediliyor. Ayrıca, sanık Gündoğdu'nun 24 Temmuz 2024 tarihinde cemaatle birlikte camiye gittiği bilgisi yer alıyor. Saldırganın, camiye girdikten 10 dakika sonra elinde yay ve okla geri döndüğü ve imam Dursun Kuru'ya hedef alarak oku fırlattığı belirtiliyor.

İddianamede, Gündoğdu'nun "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.