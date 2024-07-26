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İstanbul'da Camii İmamı Okla Yaralandı: Saldırgan Güvenlik Kamerasında

Ağcılar'daki cami imamı, okla yaralanırken yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 13:14
İstanbul'da Camii İmamı Okla Yaralandı: Saldırgan Güvenlik Kamerasında

İstanbul'da İmamı Okla Yaralayan Saldırganın Anlık görüntüleri Ortaya Çıktı

Ağcılar bölgesinde yaşanan şok edici bir olayda, dün Necaattin Camisi'nde görevli imam D.K., bir saldırgan tarafından okla yaralandı. Saldırgan M.F.G., camiye doğru yürüdüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayın Detayları

Olay günü, Güngören Caddesi üzerinde yürüyen M.F.G., caminin dış bölümünde şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenip, imam D.K.’ye saldırdı. Murat Salim adlı görgü tanığı esnaf, o anları şöyle anlattı: "Bu şahıs geldi. 'Bu şortlu kişinin namaz kılmasına neden izin veriyorsun?' diyerek, imama saldırdı. Bunun ardından imam içeri geçti. Biz de şahsı dışarı çıkardık."

Aynı tanık, dışarı çıktıklarında saldırganın kendilerine ok doğrulttuğunu ve imamın sağ tarafına isabet eden ilk oku attığını gördüğünü belirtti. İkinci oku takmaya çalışan M.F.G.'ye müdahale eden Salim, onu etkisiz hale getirdi.

İmamın Durumu

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan D.K., bugün taburcu edildi ve tedavisinin evde devam edeceği öğrenildi.

Yasal Süreç

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganı kısa sürede yakaladı. M.F.G., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K, caminin yakınlarında sağ omzundan...

Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K, caminin yakınlarında sağ omzundan okla vurularak yaralanmıştı. Görgü tanığı esnaf Murat Salim, AA muhabirineaçıklamalarda bulundu.

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