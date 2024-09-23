İstanbul'da Çocuk İstismarı Davasına Yönelik STK Değerlendirmesi

İstanbul'da Cinsellik İstismarı Davası Üzerine STK Açıklamaları

İstanbul'da, genç bir kız çocuğunun cinsel istismarına maruz kalmasına ilişkin davada verilen karar, çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından değerlendirildi. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) yöneticileri, İstanbul Anadolu Adliyesi önünde düzenledikleri basın toplantısında, kararın toplumda ciddi bir etki yaratacağına dikkat çekti.

KADEM'den Önemli Açıklamalar

KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül, açıklamalarında mahkeme kararının yalnızca mağdurun çocukluğunu geri getirmeyeceğini, ancak benzer olayların önüne geçilmesi konusunda caydırıcı bir etkisi olacağını belirtti. Görgül, "Çocukları her türlü istismardan korumak, toplum olarak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

UCİM'den Destek Mesajı

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, mahkeme heyetine teşekkür ederek, "Çocuklar vatandır" diyerek yola çıktıkları bu mücadelede 6 yaşında istismara uğrayan genç bir bireyin yanında yer aldıklarını ifade etti. Özkan, "Bugün yaşanan bu çirkin olayların geride kalması ve çocukların güvenli bir ortamda büyümesi için birlikte mücadele etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Dava Sonuçları

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Kadir İstekli 21 yıl, 15 yıl hapse mahkum edilirken, sanık Yusuf Ziya Gümüşel ise 18 yıl 9 ay ceza almıştır. Firari hükümlü Fatıma Gümüşel'in dosyası ayrılmış ve yakalanmasına yönelik arama kararı çıkarılmıştır.

İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, istinafın bozma kararının ardından yeniden verilen karar sonrası Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, İstanbul Anadolu Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.