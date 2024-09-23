DOLAR
34,13 -0,12%
EURO
38,02 0,24%
ALTIN
2.886,46 -0,42%
BITCOIN
2.159.010,53 -0,16%

İstanbul'da Çocuk İstismarı Davasına Yönelik STK Değerlendirmesi

KADEM ve UCİM, çocuk istismarı davasında verilen kararı değerlendirdi ve caydırıcı etkisinin önemli olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 17:13
İstanbul'da Çocuk İstismarı Davasına Yönelik STK Değerlendirmesi

İstanbul'da Cinsellik İstismarı Davası Üzerine STK Açıklamaları

İstanbul'da, genç bir kız çocuğunun cinsel istismarına maruz kalmasına ilişkin davada verilen karar, çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından değerlendirildi. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) yöneticileri, İstanbul Anadolu Adliyesi önünde düzenledikleri basın toplantısında, kararın toplumda ciddi bir etki yaratacağına dikkat çekti.

KADEM'den Önemli Açıklamalar

KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül, açıklamalarında mahkeme kararının yalnızca mağdurun çocukluğunu geri getirmeyeceğini, ancak benzer olayların önüne geçilmesi konusunda caydırıcı bir etkisi olacağını belirtti. Görgül, "Çocukları her türlü istismardan korumak, toplum olarak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

UCİM'den Destek Mesajı

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, mahkeme heyetine teşekkür ederek, "Çocuklar vatandır" diyerek yola çıktıkları bu mücadelede 6 yaşında istismara uğrayan genç bir bireyin yanında yer aldıklarını ifade etti. Özkan, "Bugün yaşanan bu çirkin olayların geride kalması ve çocukların güvenli bir ortamda büyümesi için birlikte mücadele etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Dava Sonuçları

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Kadir İstekli 21 yıl, 15 yıl hapse mahkum edilirken, sanık Yusuf Ziya Gümüşel ise 18 yıl 9 ay ceza almıştır. Firari hükümlü Fatıma Gümüşel'in dosyası ayrılmış ve yakalanmasına yönelik arama kararı çıkarılmıştır.

İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 3 sanığın...

İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, istinafın bozma kararının ardından yeniden verilen karar sonrası Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, İstanbul Anadolu Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de Şehit Olan Polis İçin Tutuklama Talebi
2
Kahramanmaraş'ta Darbe Olayı: İki Kadın Tutuklandı
3
Türk Sinemasının Usta İsimlerinden Tomris Giritlioğlu Hayatını Kaybetti
4
Bakan Yerlikaya, Ümraniye Olayıyla İlgili Soruşturma İddialarını Reddetti
5
Bakan Ersoy’dan Bedri Rahmi Eyüboğlu Sergisine Ziyaret
6
İstanbul Ümraniye’de Acı Kayıp: Polis Memuru Şeyda Yılmaz Görev Başında Suç Makinesi Yunus Emre Geçit Tarafından Şehit Edildi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı