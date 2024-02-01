İstanbul’da Cuma Gününe Dikkat! Beşiktaş, Zeytinburnu, Beylikdüzü, Avcılar, Şişli... Cuma geliyor pazara kadar etki edecek

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, Cuma’dan Pazara kadar sürecek yağışlı hava durumu hakkında uyarılarda bulundu. Şen, İstanbul’un bazı ilçelerinin Cuma akşamından itibaren yağmura maruz kalacağını söyledi.

İstanbul’da Cuma Gününe Dikkat! Beşiktaş, Zeytinburnu, Beylikdüzü, Avcılar, Şişli... Cuma geliyor pazara kadar etki edecek
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İstanbul’a Cuma Akşamı Yağmur Geliyor: İşte Etkilenecek İlçeler

Türkiye, bugün Perşembe günü yağışsız bir gün geçiriyor. Sıcaklıklar 2-3 derece yükseliyor. Ancak, bu durum uzun sürmeyecek. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, paylaşım platformu X’ten yaptığı açıklamada, Cuma’dan Pazara kadar sürecek yağışlı hava durumu hakkında uyarılarda bulundu.

Cuma Akşamı İstanbul’a Yağmur Geliyor

Şen, Cuma akşamı İstanbul’a yağmur geleceğini belirterek, “Kıbrıs Alçak basıncının bölgede yarattığı tahribat bugün ortaya çıkıyor. Cuma akşamı İstanbul’a yağmur geliyor. Yağış, Cumartesi günü de devam edecek. Pazar günü ise yağışlar azalacak” dedi.

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Şen, yağışın etkili olacağı ilçeleri de şöyle sıraladı: “Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş. Bu ilçelerde yağış miktarı 10-20 mm arasında olacak. Diğer ilçelerde ise yağış miktarı 5-10 mm arasında değişecek.”

İç Kesimlerde Buzlanma ve Don Tehlikesi

Şen, iç kesimlerde ise buzlanma ve don olayının meydana geleceğini vurgulayarak, “İç kesimlerde gece sıcaklıkları eksi derecelere düşecek. Buzlanma ve don olayı oluşacak. Zirai faaliyetlerle uğraşanlar dikkatli olmalı. Bitkileri korumak için önlem almalı” diye konuştu.

Şen, yağışlı hava durumunun önümüzdeki hafta da devam edeceğini, ancak sıcaklıkların yükselmeye başlayacağını sözlerine ekledi.

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