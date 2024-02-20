İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 18 zanlı gözaltına alındı

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 19 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin arasında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, savcılığın talimatıyla terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen 19 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, yabancı uyruklu kişilerin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 1 şüphelinin ise arama çalışmaları devam ediyor.