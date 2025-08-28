DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,96 -0,3%
ALTIN
4.483,48 -0,17%
BITCOIN
4.643.371,72 -0,74%

İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: Kırmızı Bültenle Aranan L.Y. Dahil 9 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda, kırmızı bültenle aranan L.Y.'nin de aralarında olduğu 9 zanlı yakalandı; çok sayıda silah, para ve dijital materyal ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:55
İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: Kırmızı Bültenle Aranan L.Y. Dahil 9 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: Kırmızı Bültenle Aranan L.Y. Dahil 9 Zanlı Yakalandı

Operasyon ve yakalamalar

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Ekipler, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen zanlıların adres ve kimliklerini belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, DEAŞ'la irtibatlı ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Tacikistan'ın talebi üzerine kırmızı bültenle İnterpol tarafından aranan şüpheli L.Y.'nin de aralarında olduğu 9 zanlı yakalandı.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, 9 mermi, 118 bin Türk lirası, 12 bin 500 dolar, 2 bin avro, 17 gram altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
2
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş AA Editör Masası'nda
3
MSB: Suriye'nin İstikrarı Türkiye'nin Güvenliğiyle Doğrudan Bağlı
4
MSB: Türkiye, Suriye Hükümetinin Birlik ve Bütünlüğünü Destekleyecek
5
İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'nun Evinde Esir Takası Talep Etti
6
Suriyeli Halit'in Çağrısı Karşılandı: Türk Kızılay Evi Onardı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım