İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: Kırmızı Bültenle Aranan L.Y. Dahil 9 Zanlı Yakalandı

Operasyon ve yakalamalar

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Ekipler, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen zanlıların adres ve kimliklerini belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, DEAŞ'la irtibatlı ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Tacikistan'ın talebi üzerine kırmızı bültenle İnterpol tarafından aranan şüpheli L.Y.'nin de aralarında olduğu 9 zanlı yakalandı.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, 9 mermi, 118 bin Türk lirası, 12 bin 500 dolar, 2 bin avro, 17 gram altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.