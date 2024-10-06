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İstanbul'da DEAŞ Üyesi Bomba Eğitmeni Yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a bağlı bomba yapımı eğitimi alan bir şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 10:45
İstanbul'da DEAŞ Üyesi Bomba Eğitmeni Yakalandı

İstanbul'da DEAŞ Üyesi Yakalandı

Terör örgütü DEAŞ içinde bomba yapımı eğitimine katıldığı belirlenen bir şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Operasyon Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki çatışma bölgelerinde silahlı terör örgütleriyle bağlantılı faaliyetleri tespit ettikleri şüpheli için harekete geçti.

Bomba Eğitimi

Yapılan araştırmalar sonucunda, R.H. (34) adlı şüphelinin, DEAŞ içerisinde bomba yapım aşamalarında görev aldığı tespit edildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Yasal Süreç

Gözaltına alınan R.H., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Bu gelişme, terörle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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