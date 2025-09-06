DOLAR
İstanbul'da Denetimli Serbestlik Hükümlüleri 10 Okulun Tadilatını Yaptı

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne bağlı 30 hükümlü, Anadolu Yakası'nda 10 okulun 420 dersliğinde tadilat, boya ve temizlik çalışması yaptı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 19:09
Toplum yararına yürütülen proje kapsamında 30 hükümlü 420 dersliği yeniledi

İstanbul'daki bazı okulların yenileme ve onarımı, denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki 30 hükümlü tarafından yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından toplum yararına yürütülen çalışmalar kapsamında kentteki okulların bakım ve onarımına yönelik bir proje başlatıldı.

Proje kapsamında denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki 30 hükümlü, Anadolu Yakası'nda 10 okulun 420 dersliğinin yanı sıra tüm iç alanlarında boya, badana, tamir, tadilat ve temizlik yaptı.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın daha temiz, sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmeleri bizim için çok kıymetli. Bu projeyle hem yükümlülerimizi topluma yeniden kazandırıyoruz hem de kamu yararına önemli bir katkı sunuyoruz. Eğitim kurumları geleceğimizin teminatıdır. Biz de geleceğe yatırım yapmanın gururunu yaşıyoruz."

