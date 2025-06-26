İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

İstanbul'da Şok Gelişme: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, olası büyük İstanbul depreminin yıkıcı etkileri konusunda kritik açıklamalarda bulundu. İstanbul'u bekleyen deprem riski karşısında, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile ortak bir çalışma başlattıklarını duyurdu. Bu durum, "İstanbul boşaltılıyor mu?" sorusunu gündeme getirirken, şehrin ekonomik ve demografik yapısında köklü değişikliklere yol açacak.

Yeni Dönem Başlıyor

Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın haberine göre, Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından İstanbul'daki olası deprem riskine dikkat çekti. İSO’nun haziran ayı meclis toplantısında, Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Yeşil Kalkınma ve Deprem Güvenlikli Sanayi temalı projeler hakkında bilgi verdi ve sanayinin dönüşümüne yönelik somut adımlar atıldığını açıkladı.

Bakan Kurum'un Açıklamaları

Bakan Kurum, sanayi dönüşüm projesinin detaylarını paylaşarak TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile işbirliği içerisinde yeni süreçlerin başlayacağını vurguladı. Kurum, "İnşaatını TOKİ Başkanlığı ile gerçekleştireceğimiz bir sanayide dönüşüm projesi başlatıyoruz. Bu süreçle Anadolu’ya sanayiyi taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul İçin Alarm Zilleri Çalıyor

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, meclis açılışında yaptığı konuşmasında, iki buçuk yıl önce yaşanan depremlerin İstanbul'da olası büyük bir depremin sonuçlarının çok daha ağır olacağına dikkat çekti. Bahçıvan, bu kapsamda üç aşamadan oluşan bir öneri seti sundu: