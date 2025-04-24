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İstanbul'da Deprem Korkusu: Vatandaşlar Geceyi Açık Alanlarda Geçirdi

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar geceyi açık alanlarda geçirmek zorunda kaldı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 12:01
İstanbul'da Deprem Korkusu: Vatandaşlar Geceyi Açık Alanlarda Geçirdi

İstanbul'da dünkü depremin yarattığı endişe, birçok vatandaşı açık alanlara yönlendirdi. Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, sakinlerin büyük bir kısmı geceyi millet bahçeleri, belediyelerin spor salonları, camiler ve parklarda geçirdi.

Tedirgin olan İstanbullular, güvenli alanlarda kalmak için yeşil alanlarda çadır kurmayı tercih ederken, bazıları ısınmak amacıyla ateş yaktı. Belediyelerin spor salonları, Şişli'deki Abide-i Hürriyet Parkı ve Beyoğlu'ndaki Piyalepaşa Bulvarı gibi açık alanlardan faydalananlar, geceyi burada geçirdi.

Esenyurt'ta Nazım Hikmet Parkı’nı seçenler, kurdukları çadırlarda konakladı, bazıları ise araçlarında uyuyarak geceyi geçirdi. Bazı vatandaşlar, akşam saatlerinde evlerine kısa süreliğine girip ihtiyaçlarını karşıladı, ancak çoğu sabah saatlerinde de binalara girmekte tereddüt etti.

Sahneye çıkan bazı vatandaşlar, sabah mis gibi çay eşliğinde kahvaltı hazırlığı yapmaktan geri kalmadı. Parkta çadır kurmuş olan Süleyman Bayramoğlu, oturdukları binada hasar bulunmadığını belirterek, evlerine dönmeyi düşündüğünü söyledi.

Diğer bir aile üyesi Hasan Öksüz ise, “Çocuklar korktuğu için buradayız ama evimizde risk yok” ifadelerini kullandı. Dikkat çekici anlardan biri ise, bir kişinin 20 katlı bir binaya bitişik çadır kurmasıydı.

Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de de pek çok kişi, geceyi park ve yeşil alanlarda geçirdi. Türk Kızılay Pendik Şubesi ekipleri, millet bahçesine çadır kurarak mobil araçlarıyla orada kalanlara yiyecek ve içecek ikram etti. Mustafa Yazar, depremin ardından hızla çadır ve gerekli eşyalarını alarak Pendik Millet Bahçesi'ne yerleştiklerini belirtti.

Diğer yandan, Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde bazı bölge sakinleri çadır kurdu, kimileri ise Türk Kızılay’ın çadırında kaldı. Özgür Çakal, çocukların korkudan yatamadığını ifade ederek, “Halen korkuyla yaşıyoruz.” dedi. Fırat Büyükdoğu ise, “Çocuklar ve eşim panik oldu, burada 48 saat geçireceğiz.” şeklinde konuştu.

Güneşin doğmasıyla uyanan kişilerden bazıları çadırlarını toplarken, kimileri çevredeki işletmelerde kahvaltı yapmayı tercih etti. Havanın soğuk olması nedeniyle kalanlar, ısınmak için ateş yakmayı ihmal etmedi.

İstanbul'da dün meydana gelen depremin ardından bazı vatandaşlar, geceyi millet bahçeleri...

İstanbul'da dün meydana gelen depremin ardından bazı vatandaşlar, geceyi millet bahçeleri, belediyelerin spor salonları, camiler ve parklarda geçirdi.

İstanbul'da dün meydana gelen depremin ardından bazı vatandaşlar, geceyi millet bahçeleri...

İstanbul'da dün meydana gelen depremin ardından bazı vatandaşlar, geceyi millet bahçeleri, belediyelerin spor salonları, camiler ve parklarda geçirdi.

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