İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

İstanbul'da Olağanüstü Doğa Olayı!

İstanbul son günlerde yaşanan yoğun kar yağışı ile birlikte ilginç bir doğa olayıyla sarsıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen kar yağışı alarmının ardından, gökyüzünde çakan şimşekler ve duyulan gök gürültüsü, vatandaşlar arasında hem tedirginlik hem de merak uyandırdı.

Kar Yağarken Şimşek Çakar mı?

Kar yağışı ile birlikte gök gürültüsü ve şimşek çakması, nadir görülen bir doğa olayıdır. İstanbul ve çevre illerdeki bu olağanüstü manzara, özellikle gece saatlerinde bazı İstanbulluları endişelendirdi. Sosyal medyada ve arama motorlarında, "Kar yağarken şimşek çakar mı?", "Neden olur?" gibi sorular hızla yayıldı.

İTÜ'den Açıklama

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, bu olağanüstü doğa olayının arkasındaki bilimsel nedenleri açıkladı. Demirhan, kar yağışı sırasında şimşek çakmasının panik yaratacak bir durum olmadığını belirterek şu bilgileri verdi:

“Atmosferde yer seviyesinde sıcak hava, yukarı seviyelerde ise soğuk hava bulunduğunda, yerdeki sıcak hava yükselirken soğuk havayla karşılaşır ve kalın, kümülonimbüs olarak adlandırılan bulutları oluşturur. Bu bulutların alt ve üst seviyeleri arasında belirgin sıcaklık farkları bulunur. Bu sıcaklık farkı nedeniyle bulut içinde su damlacıkları oluşurken, daha yukarı seviyelerde buz kristalleri meydana gelir. Su damlacıkları ve buz kristallerinin elektrik yükleri farklı olduğundan, aralarında elektrik akımı başlar ve bu da şimşeği oluşturur. Şimşek oluşumu sırasında sıcaklık anlık olarak 30 bin dereceye kadar yükselir. Bu ani sıcaklık artışı havanın genleşmesine ve dolayısıyla gök gürültüsüne neden olur.”

Kış Mevsiminde Normal Bir Olay

Dr. Demirhan, "Kar yağdığında yer seviyesi ile bulut tepesi arasında elektrik akımı oluşursa şimşek meydana gelebilir. Buz kristalleri ve su damlacıklarının aynı ortamda bulunması, elektrik akımının oluşması için yeterlidir. Bu durum kış aylarında daha seyrek görülse de, kesinlikle normal bir doğa olayıdır." dedi.