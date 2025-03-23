İstanbul'da 'Dracula: Bir Dehşet Komedisi' Rüzgarı

'Dracula: Bir Dehşet Komedisi', İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Oyun, unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 15:57
İstanbul'da 'Dracula: Bir Dehşet Komedisi' Rüzgarı

İstanbul'da 'Dracula: Bir Dehşet Komedisi' Rüzgarı

Ankara Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı 'Dracula: Bir Dehşet Komedisi', İstanbul galasıyla sanatseverlerle buluştu. Etkinlik, AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi ve büyük ilgi gördü.

Gala, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı gibi önemli isimlerin katılımlarıyla taçlandırıldı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı ve Başrejisör V. Sükun Işıtan, Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Fatih Dokgöz ve Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Esat Tanrıverdi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen gösterim, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı'nın etkileyici Dracula performansı ile büyük beğeni topladı.

Yönetmenliğini Tayfun Güneyer'in üstlendiği ve Gordon Greenberg ile Steve Rosen'in kaleme aldığı oyun, şık dekoru, göz alıcı ışık tasarımı, kostümleri ve dinamik sahne performansları ile dikkat çekiyor.

Oyun, Transilvanya'nın karizmatik ve zengin Kont Dracula'sının eğlenceli fakat korkutucu dünyasını sahneye taşırken, gotik atmosferi kara mizah ile harmanlıyor. Bu eşsiz deneyim, tiyatroseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı "Dracula: Bir Dehşet...

Ankara Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı "Dracula: Bir Dehşet Komedisi"nin İstanbul galası, AKM Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Oyun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı'nın da katılımlarıyla sahnelendi.

Ankara Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı "Dracula: Bir Dehşet...

Ankara Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı "Dracula: Bir Dehşet Komedisi"nin İstanbul galası, AKM Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Oyun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı'nın da katılımlarıyla sahnelendi.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Gazze'de Refah'ı Kuşatma Altına Aldı
2
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 50 Şüpheli Tutuklandı
3
Adalet Bakanı Tunç'tan İBB Soruşturmalarına Dair Açıklama
4
Van'da İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Protesto
5
Edirne'de Balkan Savaşları ve Gazze Şehitleri Anıldı
6
Husiler: İsrail Havalimanı ve ABD Uçak Gemisine Saldırı Düzenledik

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!