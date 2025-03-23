İstanbul'da 'Dracula: Bir Dehşet Komedisi' Rüzgarı

Ankara Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı 'Dracula: Bir Dehşet Komedisi', İstanbul galasıyla sanatseverlerle buluştu. Etkinlik, AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi ve büyük ilgi gördü.

Gala, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı gibi önemli isimlerin katılımlarıyla taçlandırıldı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı ve Başrejisör V. Sükun Işıtan, Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Fatih Dokgöz ve Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Esat Tanrıverdi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen gösterim, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı'nın etkileyici Dracula performansı ile büyük beğeni topladı.

Yönetmenliğini Tayfun Güneyer'in üstlendiği ve Gordon Greenberg ile Steve Rosen'in kaleme aldığı oyun, şık dekoru, göz alıcı ışık tasarımı, kostümleri ve dinamik sahne performansları ile dikkat çekiyor.

Oyun, Transilvanya'nın karizmatik ve zengin Kont Dracula'sının eğlenceli fakat korkutucu dünyasını sahneye taşırken, gotik atmosferi kara mizah ile harmanlıyor. Bu eşsiz deneyim, tiyatroseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı "Dracula: Bir Dehşet Komedisi"nin İstanbul galası, AKM Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Oyun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı'nın da katılımlarıyla sahnelendi.

Ankara Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı "Dracula: Bir Dehşet Komedisi"nin İstanbul galası, AKM Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Oyun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı'nın da katılımlarıyla sahnelendi.