İstanbul'da Düzensiz Göçmenlere Operasyon: Zeytinburnu'da 3 Adrese Baskın

İstanbul Emniyeti, Zeytinburnu merkezli eş zamanlı operasyonda 'şok ev'lerde bekleyen çok sayıda düzensiz göçmeni yakaladı; sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 03:20
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 03:20
İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyon

Emniyet, Zeytinburnu merkezli 3 adrese eş zamanlı baskın yaptı

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurt dışına çıkmak için 'şok evi' olarak kullanılan adreslerde bekleyen düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. Zeytinburnu ilçesindeki müdahalede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı ve Yeşilyol D Sokakta belirlenen 3 adrese baskın yaptı.

Yapılan baskınlarda çok sayıda düzensiz göçmen yakalanırken, gözaltına alınanların sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin bulunduğu evlerde polis ekipleri bir süre arama yaptı.

Edinilen bilgiye göre operasyon, Zeytinburnu'nun dışında 2 ilçeyi daha kapsayacak şekilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

