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İstanbul'da Eğitim Sırasında Şehit Düşen Deniz Teğmen Öz'ün Acısı

İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitimde yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz hastanede şehit oldu.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 22:06
İstanbul'da Eğitim Sırasında Şehit Düşen Deniz Teğmen Öz'ün Acısı

İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında Acı Olay

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında gerçekleştirilen eğitim sırasında bir kaza sonucu yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şehit Haberi ve Bakanlık Açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5 Kasım 2024 tarihinde yaşanan kazada yaralanan şehit Öz için şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında, eğitim esnasında meydana gelen kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz, derhal kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bu olay, bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Bakan Güler’in Başsağlığı Mesajı

Bununla birlikte, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, Deniz Teğmen Öz için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Güler, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." şeklinde konuştu.

Bakanlık, sosyal medya hesaplarından da şehit Öz ile ilgili duygu dolu bir mesaj yayımlayarak, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." notunu ekledi.

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